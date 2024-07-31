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17:30, 31 июля 2024 года Две трети пациентов с ОРВИ в Орловской области составляют дети Всего на прошлой неделе заболели 1800 человек.





С 22 по 28 июля в Орловской области с симптомами ОРВИ в больницы обратились порядка 1800 человек. Этот показатель практически не изменился. 64,7% от этого числа составляют дети в возрасте до 14 лет, что на 3,4% больше позапрошлой семидневки.



В целом, заболеваемость ОРВИ в регионе Роспотребнадзором названа низкой, как и заболеваемость COVID-19. Им на прошлой неделе заболели 26 человек, а неделей ранее — 24.





Артем Ежаков



