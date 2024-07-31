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15:00, 31 июля 2024 года В Орле покажут редкие спорткары и мотоциклы Фестиваль авто- и мотокультуры "Динамика" пройдет на площади Ленина.





3 августа на площади Ленина в Орле пройдет фестиваль авто- и мотокультуры "Динамика". Об этом сообщает региональный информационный портал.



Орловцам и гостям города покажут редкие спорткары и мотоциклы, классику автопрома, тюнингованные машины.



Также в рамках фестиваля пройдет битва за самый громкий выхлоп и множество увлекательных конкурсов. Будут разыграны награды в более чем десяти номинациях.



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Артем Ежаков



