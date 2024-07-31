В Орле покажут редкие спорткары и мотоциклы

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15:00, 31 июля 2024 года
В Орле покажут редкие спорткары и мотоциклыФестиваль авто- и мотокультуры "Динамика" пройдет на площади Ленина.
3 августа на площади Ленина в Орле пройдет фестиваль авто- и мотокультуры "Динамика". Об этом сообщает региональный информационный портал.
Орловцам и гостям города покажут редкие спорткары и мотоциклы, классику автопрома, тюнингованные машины.
Также в рамках фестиваля пройдет битва за самый громкий выхлоп и множество увлекательных конкурсов. Будут разыграны награды в более чем десяти номинациях.
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Артем Ежаков
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