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14:00, 31 июля 2024 года В Ливнах освятили купола на кафедральном соборе Чин освящения провел епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.



Фото: "Уездный город"

В Ливнах на Свято-Троицком кафедральном соборе установили купола и кресты. Освятил их епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. "Уездный город", на храме будет семь куполов. Четыре из них уже освятили. Диаметр каждого купола составляет 4 метра, а высота - 5,5 метров. Как сообщает , на храме будет семь куполов. Четыре из них уже освятили. Диаметр каждого купола составляет 4 метра, а высота - 5,5 метров. Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора ведется уже 9 лет. Это будет самый величественный храм в Ливнах - высота его стен превысит 6 метров. Планируется, что все работы будут закончены в 2025 году.





Сергей Мерцалов



