Две 18-летние девушки пострадали в аварии под Орлом
Они ехали в автомобиле "Жигули".
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
В Мценске произошло ДТП с участием двух автомобилей. В аварии пострадали две 18-летние девушки, находившиеся в машине "Жигули".
Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, авария случилась утром 30 июля в районе дома №3 на улице Автомагистраль. 22-летний водитель автомобиля "Хендэ", выезжая со двора, столкнулся с "Жигули", за рулем которого находился 43-летний мужчина.
В результате ДТП две 18-летние пассажирки отечественной легковушки получили травмы. Однако госпитализация им не потребовалась.