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12:00, 31 июля 2024 года Две 18-летние девушки пострадали в аварии под Орлом Они ехали в автомобиле "Жигули".



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Мценске произошло ДТП с участием двух автомобилей. В аварии пострадали две 18-летние девушки, находившиеся в машине "Жигули".



Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, авария случилась утром 30 июля в районе дома №3 на улице Автомагистраль. 22-летний водитель автомобиля "Хендэ", выезжая со двора, столкнулся с "Жигули", за рулем которого находился 43-летний мужчина. В результате ДТП две 18-летние пассажирки отечественной легковушки получили травмы. Однако госпитализация им не потребовалась.





Сергей Мерцалов



