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9:30, 31 июля 2024 года

Орловцы выбирают службу по контракту

Ежедневно в пункты отбора приходят те, кто решил присоединиться к защитникам Родины.



С начала 2024 года более двухсот жителей нашего региона заключили контракт с Минобороны и отправились в зону проведения СВО. Каждый день в пункты отбора приходят люди, которые решили присоединиться к защитникам Родины. Здесь они могут получить ответы на все свои вопросы.
 
Одним из них стал Антон Суринов из Орла. Боевого опыта нет, до этого работал в строительной сфере. 
 
- Идем за победой с хорошим настроем, чтобы наши дети могли гордиться своими папами, - поделился эмоциями Антон.
 
На время службы его жена и дочь не останутся без присмотра. 

- С семьями этих героев мы должны поддерживать тесную связь, помогать им, потому что они сейчас выполняют самую важную задачу - защищают нашу великую Родину, - отметил первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский.
 
Встать в строй Армии России могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Инструкторы в пункте отбора помогут им заполнить необходимые документы. Кандидаты также должны пройти медосмотр и психологическую консультацию.
 
В Воронежской области новобранцы будут тренироваться в течение полутора месяцев. После этого они отправятся на боевое слаживание, а затем встанут на защиту интересов России в новых регионах.



Антон Сорокин
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