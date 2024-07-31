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9:30, 31 июля 2024 года Орловцы выбирают службу по контракту Ежедневно в пункты отбора приходят те, кто решил присоединиться к защитникам Родины.







С начала 2024 года более двухсот жителей нашего региона заключили контракт с Минобороны и отправились в зону проведения СВО. Каждый день в пункты отбора приходят люди, которые решили присоединиться к защитникам Родины. Здесь они могут получить ответы на все свои вопросы. Одним из них стал Антон Суринов из Орла. Боевого опыта нет, до этого работал в строительной сфере. - Идем за победой с хорошим настроем, чтобы наши дети могли гордиться своими папами, - поделился эмоциями Антон. На время службы его жена и дочь не останутся без присмотра.



- С семьями этих героев мы должны поддерживать тесную связь, помогать им, потому что они сейчас выполняют самую важную задачу - защищают нашу великую Родину, - отметил первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский. Встать в строй Армии России могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Инструкторы в пункте отбора помогут им заполнить необходимые документы. Кандидаты также должны пройти медосмотр и психологическую консультацию. В Воронежской области новобранцы будут тренироваться в течение полутора месяцев. После этого они отправятся на боевое слаживание, а затем встанут на защиту интересов России в новых регионах.





Антон Сорокин



