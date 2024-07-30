Главная » Новости



20:00, 30 июля 2024 года Орловцев возмутила разгрузка мусора из КамАЗа на улице Маринченко В районе домов №16 и №18 образовалась стихийная свалка.







Орел возмутила ситуация, сложившаяся на улице Маринченко в районе домов №16 и №18, где образовалась свалка. Навести порядок региональный оператор не успевает – отходы выбрасывают со всей округи, а недавно их стал привозить и грузовик.



Этот факт запечатлел очевидец и разместил в сети. Фото возмутило орловцев. Региональные власти оперативно установили владельца машины. Как рассказал губернатор Андрей Клычков, собственником оказался депутат городского совета Алексей Усов.



ГТРК "Орел" депутат по телефону пояснил, что у него в собственности грузовик другой марки.

Алексей Усов, депутат Орловского городского Совета народных депутатов: "КамАЗа, зарегистрированного на мое имя, нет. Есть автомобиль МАЗ, но не КамАЗ. Это первый момент. Это автотранспортное средство еще в январе я сдал компании "ЭкоСити" в аренду, а она сдает его в аренду по договорам управляющим компаниям". И "Экология", и "ЭкоСити" находятся по одному адресу: Силикатная, 2. Генеральный директор у обеих компаний один. ГТРК "Орел" пыталась узнать, брали ли они в аренду этот грузовик и какой управляющей компании его передали дальше. Разъяснений не получили.



Во всех перипетиях истории предстоит разобраться правоохранительным органам.





Мария Семак



