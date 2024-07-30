вторник 30.07.2024 20:26:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:00, 30 июля 2024 года

Орловцев возмутила разгрузка мусора из КамАЗа на улице Маринченко

В районе домов №16 и №18 образовалась стихийная свалка.



Орел возмутила ситуация, сложившаяся на улице Маринченко в районе домов №16 и №18, где образовалась свалка. Навести порядок региональный оператор не успевает – отходы выбрасывают со всей округи, а недавно их стал привозить и грузовик.

Этот факт запечатлел очевидец и разместил в сети. Фото возмутило орловцев. Региональные власти оперативно установили владельца машины. Как рассказал губернатор Андрей Клычков, собственником оказался депутат городского совета Алексей Усов.

ГТРК "Орел" депутат по телефону пояснил, что у него в собственности грузовик другой марки.
Алексей Усов, депутат Орловского городского Совета народных депутатов: "КамАЗа, зарегистрированного на мое имя, нет. Есть автомобиль МАЗ, но не КамАЗ. Это первый момент. Это автотранспортное средство еще в январе я сдал компании "ЭкоСити" в аренду, а она сдает его в аренду по договорам управляющим компаниям".
И "Экология", и "ЭкоСити" находятся по одному адресу: Силикатная, 2. Генеральный директор у обеих компаний один. ГТРК "Орел" пыталась узнать, брали ли они в аренду этот грузовик и какой управляющей компании его передали дальше. Разъяснений не получили.

Во всех перипетиях истории предстоит разобраться правоохранительным органам.


Мария Семак
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.