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18:09, 30 июля 2024 года

Оксана Храмченкова возглавила пресс-службу мэрии Орла

С сентября 2023-го она исполняла обязанности начальника управления по взаимодействию со СМИ и аналитической работе.


Управление по взаимодействию со СМИ и аналитической работе мэрии Орла возглавила Оксана Храмченкова.

В городскую администрацию она пришла работать в марте 2021-го года, вступив на должность главного специалиста отдела по взаимодействию со СМИ. В июле 2022-го была переведена на должность замначальника управления. С сентября 2023-го возглавляла управление с приставкой "и.о.".

До городской администрации Оксана Храмченкова работала пресс-секретарем в Орловской торгово-промышленной палате, редактором в бизнес-журнале "Флагман" и специалистом по взаимодействию со СМИ в "Трамвайно-троллейбусном предприятии города Орла".
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