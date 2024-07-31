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20:40, 30 июля 2024 года В Орловской области производят экологически чистое сено Помогает проект "Агростартап".







54 миллиона рублей получили в 2024-м году орловские фермеры на запуск собственных производств. Помог грант "Агростартап", а сама программа является частью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".



Одним из таких производств является изготовление экологически чистого сена. Одно из хозяйств в Новодеревеньковском районе заготовило уже 125 тонн.



Хозяйству выделили 4,200 миллиона рублей. На эти средства было закуплено оборудование, благодаря которому и удается делать продукцию экологически чистой.



Планы у хозяйства большие. Со 125 тонн в этом году здесь планируют выйти на 580 тонн в 2029-м.





Антон Киселёв



