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16:22, 30 июля 2024 года Орловские дайверы нашли полуторки на дне Ладоги Они затонули на расстоянии 300 метров друг от друга.



Фото из архива

Орловские дайверы из клуба "Диво" нашли две "полуторки" на дне Ладоги. Они затонули на расстоянии 300 метров друг от друга.



Находку сделали во время работы над фильмом "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти". Предположительно, ГАЗ-АА доставляли продовольствие в осажденный Ленинград во время блокады.





Артем Ежаков



