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20:30, 30 июля 2024 года В Орловской области автопробегом почтили память "дедушки советского спецназа" Илью Старинова называют личным врагом Гитлера.







В Орловской области автопробегом почтили память "дедушки советского спецназа" Ильи Старинова. Его называют личным врагом Гитлера – настолько успешно выполнял задания разведчик-диверсант.



Родилась легенда в селе Войново Болховского уезда Орловской губернии. В этом году исполнилось 124 года со дня рождения героя.



Именно Старинов подготовил диверсионную группу, на счету которой более 25000 подорванных фашистских машин. Каждый сапер знает знаменитые мины Старинова, наработки этого инженера используют спецподразделения всего мира.





Елена Степовая



