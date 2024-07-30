Каждый сценарий боя, который предлагается разыграть, основан на реальных исторических событиях Великой Отечественной войны.
Житель Орловской области и бывший военный Илья Лукьянов придумал детскую игру-стратегию "Комбриг". Каждый сценарий боя, который предлагается разыграть, основан на реальных исторических событиях Великой Отечественной войны.
Ограничения по количеству игроков нет. Игра развивает мелкую моторику и логическое мышление – в стратегию заложено более 24-х этапов развития и обновления, все модели техники функциональные.
Игра готова к запуску в производство. Из плюсов – низкая себестоимость, независимость от комплектующих, полный цикл производства в России, патриотическая составляющая, возможность обновления и новинок.
Автор надеется, что производством этой игры заинтересуется государство.