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16:49, 30 июля 2024 года Орловец придумал детскую игру-стратегию "Комбриг" Каждый сценарий боя, который предлагается разыграть, основан на реальных исторических событиях Великой Отечественной войны.







Житель Орловской области и бывший военный Илья Лукьянов придумал детскую игру-стратегию "Комбриг". Каждый сценарий боя, который предлагается разыграть, основан на реальных исторических событиях Великой Отечественной войны.



Ограничения по количеству игроков нет. Игра развивает мелкую моторику и логическое мышление – в стратегию заложено более 24-х этапов развития и обновления, все модели техники функциональные.



Игра готова к запуску в производство. Из плюсов – низкая себестоимость, независимость от комплектующих, полный цикл производства в России, патриотическая составляющая, возможность обновления и новинок.



Автор надеется, что производством этой игры заинтересуется государство.





Эва Стасюлевич



