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15:00, 30 июля 2024 года Орловские госавтоинспекторы проверяют соблюдение правил перевозки детей С сентября полицейские будут дежурить в усиленном режиме.







Орловские госавтоинспекторы проверяют соблюдение правил перевозки детей. Отсутствие в машине детского кресла раньше оценивалось в 500 рублей, сегодня штраф увеличен до трех тысяч. С 1 июля госавтоинспекторы зафиксировали 66 таких нарушений.



Цены на кресла варьируются от шести до 20 тысяч рублей. Некоторые родители выбирают бустеры – бескаркасные удерживающие устройства. Для малышей до семи лет их использование запрещено.



В начале сентября госавтоинспекторы будут работать в усиленном режиме и дежурить вблизи детских и образовательных организаций.





Эльза Ахмедбекова



