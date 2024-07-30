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14:00, 30 июля 2024 года В Орле почти на две недели отключат горячую воду Неудобства коснутся потребителей Орловской ТЭЦ.





С 6 по 15 августа включительно в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах Орла приостановят подачу горячей воды. Об этом заявили в АО "Квадра".



Неудобства коснутся потребителей Орловской ТЭЦ. Ограничение связано с гидравлическими испытаниями магистральных и квартальных сетей.



С адресами, попадающими под отключение, можно ознакомиться на сайте "Квадры".





Артем Ежаков



