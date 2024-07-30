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17:35, 30 июля 2024 года В Орловской области запечатлели воздушный бой цапли и болотного луня Все произошло в окрестностях Блынского озера недалеко от Ливен.



Фото: тг-канал "ПРИНТ ТВ Ливны"

Фотограф Владимир Чаплыгин запечатлел воздушный бой цапли и болотного луня - птицы семейства ястребиных. Об этом рассказал тг-канал "ПРИНТ-ТВ Ливны".





По словам автора снимков, все произошло в окрестностях Блынского озера недалеко от города Ливны.





Цапля села рядом с гнездом луня, что не понравилось хищнику.





Лунь, которого называют хозяинов озер и низинных болот, естественно, прогнал незваного гостя.





