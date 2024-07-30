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10:50, 30 июля 2024 года

Орловцев ждут кратковременные дожди и комфортная температура

Воздух в регионе прогреется до плюс 26 градусов.

Фото: архив

В регион пришел активный атлантический циклон, который медленно продвигается в восточном направлении. Он принес кратковременные дожди и местами грозы. При этом температура воздуха будет комфортной: днем она может достигать 26 градусов, сообщает Орловский гидрометцентр
 
30 июля в Орловской области облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и местами гроза. Ночью ветер будет юго-западный, а днем - северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит 18-23 градуса.
 
31 июля ночью осадков не ожидается, а днем пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный до 7-12 м/с. Ночью температура воздуха 10-15 градусов, а днем - 20-25 градусов.

1 августа ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем 21-26.



Сергей Мерцалов
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