Главная » Новости



10:50, 30 июля 2024 года Орловцев ждут кратковременные дожди и комфортная температура Воздух в регионе прогреется до плюс 26 градусов.



Фото: архив

В регион пришел активный атлантический циклон, который медленно продвигается в восточном направлении. Он принес кратковременные дожди и местами грозы. При этом температура воздуха будет комфортной: днем она может достигать 26 градусов, сообщает Орловский гидрометцентр. 30 июля в Орловской области облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и местами гроза. Ночью ветер будет юго-западный, а днем - северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит 18-23 градуса. 31 июля ночью осадков не ожидается, а днем пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный до 7-12 м/с. Ночью температура воздуха 10-15 градусов, а днем - 20-25 градусов.



1 августа ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем 21-26.





Сергей Мерцалов



