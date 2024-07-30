Главная » Новости



10:20, 30 июля 2024 года В Орле на несколько дней закрыли вход в парк "Орловская крепость" Здесь идут подготовительные мероприятия к фестивалю цветов "Стрелка".



Фото: архив

В Орле закрыли для пешеходов вход в парк "Орловская крепость". Это связано с подготовкой к фестивалю цветов "Стрелка".



Вход в парк закрыт до 3 августа со стороны Заводского, Железнодорожного и Советского районов. Об этом сообщили в орловской мэрии.



Фестиваль цветов "Стрелка" пройдет в Орле с 3 по 5 августа включительно. Главной темой фестиваля станет "Цветы в искусстве". Гости увидят флористические и ландшафтные арт-объекты, представления и арт-показы цветочной и садовой моды, а также попробуют себя в художественном творчестве и многое другое.















Читайте также: В Орле в третий раз пройдет фестиваль цветов "Стрелка"





Сергей Мерцалов



