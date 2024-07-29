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19:20, 29 июля 2024 года ФК "Орел" пополнился универсальным игроком К "зелено-белым" присоединился Никита Фрасинюк.
Фото: ФК "Орел"
В ФК "Орел" из "Композита" перешел 22-летний Никита Фрасинюк. Об этом сообщили в пресс-службе "зелено-белых".
Фрасинюк может сыграть центрального полузащитника, правого вингера, центрального нападающего. В первом круге за "Композит" футболист провел 11 матчей, из них девять – в стартовом составе. Играл на позиции центрального полузащитника.
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