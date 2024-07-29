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17:40, 29 июля 2024 года Феликс Царикати споет для орловцев на День города Он выступит на площади Ленина.





Заслуженный артист России и популярный исполнитель современных эстрадных песен Феликс Царикати споет для орловцев на День города. Выступление анонсировал мэр Юрий Парахин.



Феликс Царикати выступит на площади Ленина 5 августа с 20:30 до 21:30.



К слову, Феликс Царикати приезжал в Орел на День города и в прошлом году. Артист признавался, что любит город: здесь почти всю жизнь прожил его брат.



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Артем Ежаков



