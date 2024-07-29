В Орле мигранта осудят за призывы к терроризму

В Орле в суд передано дело в отношении гражданина Азербайджана, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности. Он полностью признал вину.
Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, следствием установлено, что мужчина публично размещал в социальной сети и в групповом чате мессенджера публикации, побуждающие к терроризму по религиозному признаку.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ.
Мужчине грозят штраф в размере от трехсот тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период от трех до пяти лет, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.