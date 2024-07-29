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21:00, 29 июля 2024 года "Орловчанка" принимает гостей из Луганской Народной Республики Ребята проведут здесь 21 день.







"Орловчанка" принимает гостей из Луганской Народной Республики. Ребята проведут здесь 21 день. В эту смену в санатории отдохнут 126 детей.



Дети и студенты из Донбасса приезжают на отдых на Орловщину уже не первый год. Для них готовят интересную программу с экскурсиями по разным уголкам области.



Принимать гостей будут и в "Космосе".





Мария Семак



