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20:40, 29 июля 2024 года Районные больницы Орловщины пополняются молодыми стоматологами Помогает программа "Земский доктор".







В районные ЦРБ по программе "Земский доктор" приходит все больше специалистов-стоматологов.



Районные больницы Орловщины пополняются молодыми стоматологами. Помогает программа "Земский доктор".



Елизавета Коровина приехала в Залегощь и работает уже четыре месяца. Пригласил ее однокурсник. Сам он здесь уже три года.



Братья Фаттаевы работают в одном кабинете в Новосильской ЦРБ. Младший брат приехал за старшим.



Всего в 2024-м году по программе "Земский доктор" в Орловской области на работу выйдут 33 специалиста, а по программе "Земский фельдшер" – 20.





Елена Литинская



