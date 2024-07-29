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20:30, 29 июля 2024 года

ВПП орловского аэропорта обещают закончить в августе

Осенью будет готово здание аэровокзала.



Первый этап реконструкции аэропорта "Южный" в Орле находится на финишной прямой – ко второй половине августа строители планируют завершить все работы на взлетно-посадочной полосе. Осенью будет готово здание аэровокзала.

ВПП будет протяженностью 2,4 километра. Толщина асфальтового покрытия – больше 43 сантиметров. Это почти вдвое больше необходимого минимума и достаточно для предполагаемой нагрузки в шесть – восемь рейсов в неделю.

Здание аэровокзала пока только на стадии монолитных работ. Оно будет состоять из малого и большого залов. В малом строители уже завершили устройство опор и покрытия. В большом зале опоры готовы на 90%. Строители собирают опалубку для его крыши.

Общая стоимость первого этапа работ составляет 1,4 миллиарда рублей. Срок завершения работ – 2024-й год. Фактически первым этапом реконструкции инфраструктура аэропорта будет доведена до требований, предъявляемых к посадочным площадкам.


Антон Киселёв
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