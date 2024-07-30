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13:30, 30 июля 2024 года Прихожане орловского храма отправили на фронт сухие каши и супы Бойцам доставили более 1400 порций домашней еды.



Фото: архив

Прихожане орловского храма занимаются приготовлением сухих каш и супов для бойцов, участвующих в СВО. Более 14 тысяч порций домашней еды уже отправили на фронт волонтеры движения "Георгиевская семья" из города Ливны.



Процесс приготовления довольно трудоемкий, в нем участвуют 57 человек, а также добровольные помощники, жертвующие овощи на нужды храма. В месяц православные волонтеры производят около 3500 супов и большое количество сухариков, тг-канал "Уездный город". - Мы изготавливаем сухие супы, каши и пюре быстрого приготовления для наших бойцов. В меню входят шесть первых блюд: гороховый суп, рассольник, гречневый суп, борщ, вермишелевый суп и харчо. Все супы готовятся с мясом. Кроме того, готовятся три вторых блюда: пюре, молочная и гороховая каша. Также сушатся сухарики, - рассказала руководитель волонтерской организации матушка Евгения.Процесс приготовления довольно трудоемкий, в нем участвуют 57 человек, а также добровольные помощники, жертвующие овощи на нужды храма. В месяц православные волонтеры производят около 3500 супов и большое количество сухариков, сообщает





Сергей Мерцалов



