вторник 30.07.2024 14:29:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

13:30, 30 июля 2024 года

Прихожане орловского храма отправили на фронт сухие каши и супы

Бойцам доставили более 1400 порций домашней еды.

Фото: архив

Прихожане орловского храма занимаются приготовлением сухих каш и супов для бойцов, участвующих в СВО. Более 14 тысяч порций домашней еды уже отправили на фронт волонтеры движения "Георгиевская семья" из города Ливны. 
 
- Мы изготавливаем сухие супы, каши и пюре быстрого приготовления для наших бойцов. В меню входят шесть первых блюд: гороховый суп, рассольник, гречневый суп, борщ, вермишелевый суп и харчо. Все супы готовятся с мясом. Кроме того, готовятся три вторых блюда: пюре, молочная и гороховая каша. Также сушатся сухарики, - рассказала руководитель волонтерской организации матушка Евгения.

Процесс приготовления довольно трудоемкий, в нем участвуют 57 человек, а также добровольные помощники, жертвующие овощи на нужды храма. В месяц православные волонтеры производят около 3500 супов и большое количество сухариков, сообщает тг-канал "Уездный город"



Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.