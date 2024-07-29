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19:00, 29 июля 2024 года Национальный проект помогает благоустраивать Залегощенский район Только в 2023-м году здесь привели в порядок девять территорий.







Национальный проект "Жилье и городская среда" помогает ремонтировать дворы и общественные территории в Залегощенском районе. Только в 2023-м году здесь привели в порядок девять участков – семь дворов и две общественные территории.



В этом году в Залегощи ремонтируют двор дома №1а по улице Заводской. Закончить должны были еще к 5 июля, но из-за смены подрядчика сроки изменились. Новая дата – 1 августа.



Также преображается территория у Дома культуры по улице Набережной. Ее жители выбрали с помощью рейтингового голосования в 2022-м году. Подрядчик завершил второй этап работ: уложил тротуарную плитку, бордюры, установил игровой комплекс с травмобезопасным покрытием и ограждения. В 2026-м году зона отдыха будет полностью готова.





Эльза Ахмедбекова



