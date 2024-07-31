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10:45, 31 июля 2024 года Орловчанка затеяла обновление кухни и нарвалась на мошенника Женщину обманули при покупке бытовой техники.





В Болхове расследуется очередное уголовное дело о мошенничестве. Как рассказала полицейским потерпевшая, она захотела купить кухонный гарнитур и бытовую технику.



Болховчанка нашла изготовителя в интернете, связалась с ним и перевела ему 166 тысяч рублей. Мужчина приехал, сделал замеры и дал женщине выбрать материалы для мебели. Болховчанка, не получив заказанное спустя несколько месяцев, связалась с изготовителем, но тот постоянно находил предлоги, почему заказ еще не выполнен. Более того, он запросил еще 60 тысяч – якобы из-за издержек. Мебель женщина не увидела и после этого, но в этот раз она пошла в полицию.



Суда подозреваемый будет ждать под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



