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17:00, 29 июля 2024 года Орловской "Бригаде Катукова" исполнился год Сегодня в ней состоят больше тысячи человек.







29 июля в Орловской области были сформированы отряды народных дружин "Бригада Катукова". Ее командир Денис Орлов рассказал, что сегодня численность бригады составляет порядка 1,1 тысячи дружинников, за год обучение здесь прошли больше пяти тысяч человек.



"Бригада Катукова" занимается военной, тактической и медицинской подготовкой граждан. Дружинники активно участвуют в патрулировании общественных территорий в праздничные дни, занимаются волонтерством, помогая участникам СВО.



Что касается последнего, то в специальной военной операции воюют 27 дружинников.

"К сожалению, у нас есть и те, кто был ранен, и есть погибший инструктор", – отметил Денис Орлов.





Владимир Маряшин



