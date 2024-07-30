Орловские предприниматели смогут пожаловаться прокурору и омбудсмену
Алексей Тимошин и Евгений Лыкин встретятся с бизнесменами 6 августа.
6 августа прокурор Орловской области Алексей Тимошин и региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин встретятся с бизнесменами Орловщины. Встреча начнется в 10:00. Будут обсуждаться вопросы нарушения прав предпринимателей.
По вопросу записи на прием предприниматели могут обратиться по следующим телефонам:
• 8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина;
• 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89 – дежурный прокурор.