Главная » Новости



14:30, 29 июля 2024 года Роспотребнадзор забраковал воду на восьми орловских пляжах Она не соответствует гигиеническим нормативам.





В Орловской области забраковали воду на нескольких пляжах. Проверку провел Роспотребнадзор.



Как рассказали в ведомстве, гигиеническим нормативам не соответствует вода на пляжах в деревне Семенихино, на реке Кшень в селе Сергиевском, на пруду Новый Беленький, на пруду поселка Зеленый Шум (пансионат "Мечта"), пляже на пруду Сахарном, пляже на пруду Андриабуж, пляже на реке Липовец в деревне Юдинка, пляже на Неручанском водохранилище в деревне Васильевка.



Приостановлена работа зон отдыха на пруду в селе Ретяжи, на пруду Новый Беленький, на озере Старосельском, на реке Мох.



Районным администрациям и ответственным за содержание пляжей направлены предписания о запрете купания и проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.





Артем Ежаков



