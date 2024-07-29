Миграционную ситуацию в Орловской области назвали нормальной
Теме был посвящен совместный круглый стол регионального управления МВД и областного совета.
В Орле прошел совместный круглый стол регионального управления МВД и областного совета, посвященный миграционной политике региона.
Стороны отметили, что принятые меры способствовали поддержанию миграционной ситуации в регионе на относительно стабильном уровне.
Участники также рассмотрели вопросы, связанные с пребыванием в области иностранцев, их влиянием на криминогенную обстановку, реализацией программы по переселению соотечественников, трудовой, вынужденной и академической миграцией.