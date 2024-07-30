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9:30, 30 июля 2024 года В Орловской области создали насос, не имеющий аналогов в мире Уникальный агрегат изготовили на предприятии "ГМС Ливгидромаш".



Фото: "ГМС Ливгидромаш"

В АО "ГМС Ливгидромаш" изготовили уникальный агрегат для морской ледостойкой стационарной платформы "Приразломная". На разработку у специалистов ушло два года. тг-канал "Уездный город", машиностроителям из Ливен пришлось нелегко, так как никто из производителей насосного оборудования ранее не создавал агрегаты подобного типа. Как сообщает , машиностроителям из Ливен пришлось нелегко, так как никто из производителей насосного оборудования ранее не создавал агрегаты подобного типа. Сотрудники "ГМС Ливгидромаша" трудились в три смены, чтобы выполнить заказ для нефтяников. Они оказались единственными в мире предприятием, кто смог справиться с этой задачей.





Сергей Мерцалов



