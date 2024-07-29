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13:00, 29 июля 2024 года С полей Орловщины убрали более пяти гектаров чеснока В малоархангельском хозяйстве сбор урожая идет вручную.







В Малоархангельском районе идет сбор чеснока. Фермер Алексей Кошелев ежегодно засеивает 10 гектаров этой культуры.



Весь объем планируют собрать вручную. Ежедневно на работу в поле выходят около 15 человек. Всего планируется собрать около 80 тонн. Половина уже собрана и отправлена на обрезку. После очистки и сортировки чеснок сушится 3-6 недель, затем его расфасуют и отправят на продажу в Московскую область.





Екатерина Габова



