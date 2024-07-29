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11:30, 29 июля 2024 года 2 августа в детском парке Орла встретятся волонтеры Здесь состоится форум "Территория добра: мы вместе".



Фото: архив

2 августа в детском парке Орла встретятся волонтеры. Здесь состоится форум "Территория добра: мы вместе".



В 15:00 на Фестивальной площадке состоится концерт-презентация волонтерских, добровольческих и общественных организаций. А "добрых" направлений в нашем городе много - это и зоозащита, и помощь пожилым, одиноким людям, поддержка ветеранов или детских домов, поиск пропавших, сбор гуманитарных грузов для наших защитников.









Мария Семак



