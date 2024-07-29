Главная » Новости



14:00, 29 июля 2024 года В Орловской области комната примирения супругов работает почти год В ней мужья и жены решают разногласия.







На Орловщине продолжает работу по укреплению семей. Комната примирения супругов начала работу почти год назад. Это отдельное помещение, где орловские семьи решают конфликты.



Помощь жителям региона оказывают квалифицированные специалисты. Супруги даже могут заключить "соглашение о примирении". Подробнее об этом для "Вести-Орел" рассказал уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.





Александра Бахтина



