Александр Альянов возглавил департамент здравоохранения Орловской области
Кадровое решение озвучил Андрей Клычков.
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Александр Альянов назначен исполняющим обязанности члена правительства-руководителем департамента здравоохранения Орловской области. Решение озвучил губернатор 29 июля на аппаратном совещании в областной администрации. Документы подпишут 29 июля.
– Желаю вам успеха и плодотворной работы, - сказал глава региона.
Напомним, ранее кандидатуру Альянова поддержал совет главврачей региона. Стаж Александра Альянова более 15 лет, совмещал работу хирургом с преподаванием в мединституте.