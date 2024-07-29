Юный орловец спас из горящего дома брата и сестру

Героический поступок совершил 14-летний Арсений в поселке Знаменка.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Главного управления МЧС России по Орловской области. О героическом поступке подростка по имени Арсений рассказали в пресс-службе

Сообщение о пожаре поступило 28 июля в 13:47. Загорелась кровля частного дома на две семьи на улице Ягодной в поселке Знаменка Орловского округа.





На место происшествия были направлены сотрудники двух пожарных частей. Они оперативно ликвидировали возгорание.

В результате пожара обе части дома были повреждены, но люди не пострадали. Предположительно, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.