Юный орловец спас из горящего дома брата и сестру

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10:30, 29 июля 2024 года
Юный орловец спас из горящего дома брата и сеструГероический поступок совершил 14-летний Арсений в поселке Знаменка.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
14-летний житель поселка Знаменка, рискуя своей жизнью, спас из горящего дома трехлетнюю сестру и шестилетнего брата. Он вынес детей из огня и помог пожарным потушить пламя.
О героическом поступке подростка по имени Арсений рассказали
в пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области
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Сообщение о пожаре поступило 28 июля в 13:47. Загорелась кровля частного дома на две семьи на улице Ягодной в поселке Знаменка Орловского округа.
На место происшествия были направлены сотрудники двух пожарных частей. Они оперативно ликвидировали возгорание.
В результате пожара обе части дома были повреждены, но люди не пострадали. Предположительно, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
Сергей Мерцалов