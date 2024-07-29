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11:00, 29 июля 2024 года Орловцам рассказали об алгоритме записи на прием в поликлинику Это поможет сэкономить время и грамотно выстроить тактику лечения.



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В департаменте здравоохранения Орловской области рассказали об алгоритме записи к специалистам в поликлинику. Это поможет сэкономить время и грамотно выстроить тактику лечения.



Самостоятельно можно записаться на прием к следующим врачам: терапевту, педиатру, офтальмологу, оториноларингологу, стоматологу, акушер-гинекологу, дерматовенерологу, хирургу, инфекционисту, психиатру-наркологу и фтизиатру. Если после первичного осмотра потребуется консультация других специалистов, например, аллерголога или гастроэнтеролога, то терапевт направит пациента к ним при наличии показаний.



- Такой подход помогает избежать ошибок в диагнозе и самолечения, а также дает возможность получить консультацию тем, кто действительно нуждается в помощи, - отметили в департаменте.



Записаться на прием можно через портал Госуслуг, сайт региональной регистратуры, по бесплатному номеру 122 (добавочный 4), а также в регистратуре поликлиники.





Сергей Мерцалов



