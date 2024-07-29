В небе над Орловской областью сбили два беспилотника
Вражеские БПЛА были уничтожены на территории Глазуновского района.
Фото: архив
29 июля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, вражеские беспилотники были сбиты в Глазуновском районе.
Глава региона отметил, что пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции.
Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки. На месте происшествия работают правоохранительные органы.