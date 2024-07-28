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16:40, 28 июля 2024 года В Орле ожидается похолодание и дожди Дневная температура будет колебаться в пределах от 22 до 25 градусов тепла.





На грядущей неделе в Орловской области будет небольшое понижение температуры. Об этом сообщает гидрометцентр.



В будни столбики термометров покажут температуру в пределах от 22 до 25 градусов тепла, ночью от 13 до 17 градусов.



Неделя обещает быть дождливой. Осадки прогнозируются с понедельника по пятницу.





Артем Ежаков



