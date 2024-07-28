Орловских добровольцев благословили перед отправкой на СВО
Бойцов напутствовал протоиерей Александр Кузнецов, не раз ездивший на передовую с гуманитарными миссиями.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
Из Орловской области на службу в зону СВО уехали очередные добровольцы. Перед отправкой протоиерей Александр Кузнецов, не раз ездивший на передовую с гуманитарными миссиями, благословил бойцов.
Все воины получили слова духовной поддержки и благословение на ратные подвиги. Те бойцы, у которых не было нательного крестика, получили его от священнослужителя. Также им вручили походную икону и поясок с 90-м псалмом.