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16:00, 28 июля 2024 года Орловских добровольцев благословили перед отправкой на СВО Бойцов напутствовал протоиерей Александр Кузнецов, не раз ездивший на передовую с гуманитарными миссиями.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Из Орловской области на службу в зону СВО уехали очередные добровольцы. Перед отправкой протоиерей Александр Кузнецов, не раз ездивший на передовую с гуманитарными миссиями, благословил бойцов.



Все воины получили слова духовной поддержки и благословение на ратные подвиги. Те бойцы, у которых не было нательного крестика, получили его от священнослужителя. Также им вручили походную икону и поясок с 90-м псалмом.





Артем Ежаков



