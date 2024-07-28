Главная » Новости



11:00, 28 июля 2024 года В Орле почтили память погибших детей Донбасса Цветы и зажженные свечи орловцы принесли в парк Победы.



Фото: мэрия Орла

27 июля по всей стране почтили память погибших детей Донбасса. В Орле цветы, зажженные свечи и игрушки принесли в парк Победы, рассказали в городской администрации.



Печальная дата связана с событиями 27 июля 2014-го года, когда украинские вооруженные формирования ударили из РСЗО по центру Горловки. Погибли 22 мирных жителя, включая четырех детей. Всего же с 2014-го года на Донбассе погибли более 300 детей, больше тысячи получили ранения.





Артем Ежаков



