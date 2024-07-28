Орловская область отправила партию мотоциклов в зону СВО
Бойцам передали четыре байка.
Фото: "Болховские куранты"
Орловская область отправила партию мотоциклов в зону СВО. Бойцам передали четыре байка. Их купили на деньги болховских фермеров. Как сообщает региональный информационный портал, с мотоциклами также отправили дизельные генераторы, запчасти на беспилотники, продукты питания.
Мотоциклы положительно проявляют себя на передовой. С их помощью можно выполнять целый ряд поставленных задач, включая штурм вражеский позиций.