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9:00, 28 июля 2024 года В Орловской области нашли пятый очаг оспы коз и овец В этот раз он подтвердился в Колпнянском районе.





В Орловской области нашли пятый очаг оспы коз и овец. Его обнаружили в личном подсобном хозяйстве в селе Мисайлове Краснянского сельского поселения Колпнянского района. Территории, прилегающие к эпизоотическим очагам в радиусе полутора километров от их границ, названы неблагополучным пунктом.



Издан указ об установлении карантина. Он опубликован на региональном информационном портале. Этим же документом утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага оспы овец и коз и предотвращению распространения возбудителя болезни.



Напомним, что ранее очаги оспы овец и коз нашли в селе Архарово и в деревне Федоровка Малоархангельского района, а также в деревне Шаховцы Сосковского района.





Артем Ежаков



