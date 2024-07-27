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17:15, 27 июля 2024 года Орловчанка подарила губернатору Клычкову сборник своих стихов Ирина Петрова проживает в Болховском центре "Остров здоровья".



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале рассказал, что на днях ему подарили сборник стихов, автором которого является юная орловчанка Ирина Петрова. Книга называется "Это мой мир". Иллюстрации к нему рисовал Сергей Ярославцев – тоже воспитанник Болховского центра и художник-самоучка.



Клычков прочитал все стихи и отметил, что каждое из них пропитано любовью к окружающим людям и миру. У Ирины и Сергея диагноз ДЦП. Автор стихов в сборнике пишет и о том, как научилась жить с болезнью.





Глава региона заявил, что ждет от ребят новую книгу, а также пожелал орловцам идти к своей цели и творческих успехов.



– Главное, идите к своей цели и сохраняйте в себе любовь к прекрасному. Вы действительно – люди безграничных возможностей! – написал губернатор в Telegram.





Сергей Силаев



