Главная » Новости



16:12, 27 июля 2024 года Орловские ученые разрабатывают неинвазивный способ анализа крови Над проектом трудятся сотрудники центра биомедицинской фотоники.



Фото: "Вести-Орел"

Ученые из Орловской области участвуют в разработке нового способа анализа крови без укола. Над методом сотрудники Научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского госуниверситета работают с коллегами из университета Иннополис.



Ученые уже провели эксперименты на синтетических видео, после чего обработали их с помощью нейросетей и классифицировали по высоким и низким концентрациям клеток. Способ исследования крови представили в столице Австрии на престижной конференции, сообщили в пресс-службе облправительства.



В будущем технология может стать основой метода анализа крови без шприца. В ОГУ уверены, что состав крови можно будет узнавать в реальном времени.





Сергей Силаев



