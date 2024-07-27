Орловские ученые разрабатывают неинвазивный способ анализа крови
Над проектом трудятся сотрудники центра биомедицинской фотоники.
Фото: "Вести-Орел"
Ученые из Орловской области участвуют в разработке нового способа анализа крови без укола. Над методом сотрудники Научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского госуниверситета работают с коллегами из университета Иннополис.
Ученые уже провели эксперименты на синтетических видео, после чего обработали их с помощью нейросетей и классифицировали по высоким и низким концентрациям клеток. Способ исследования крови представили в столице Австрии на престижной конференции, сообщили в пресс-службе облправительства.
В будущем технология может стать основой метода анализа крови без шприца. В ОГУ уверены, что состав крови можно будет узнавать в реальном времени.