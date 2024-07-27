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15:15, 27 июля 2024 года В Орле появился бюст Евгения Аграновича Пока что мемориал находится под пленкой.



Фото: Антон Сорокин

В областной столице установили бюст поэту-фронтовику, барду, прозаику Евгению Аграновичу в одноименном сквере. Он находится на пересечении улиц Пушкина и 4-й Курской. Пока что бюст в пленке, сообщает корреспондент "Вести-Орел".





Решение об установке бюста депутаты горсовета приняли в конце осени 2023 года. Работы проводились за деньги меценатов.





Сергей Силаев



