В Орловской области создадут еще 330 рабочих мест

В современное производство металлоконструкций вложат 400 миллионов рублей.

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На одном из предприятий Орла закупят новое технологическое оборудование на сумму около 400 миллионов рублей. По словам губернатора, речь идет о современном производстве металлоконструкций.

- Это инвестиции и ещё 330 новых рабочих мест, - отметил глава региона.

