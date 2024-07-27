В Орловской области создадут еще 330 рабочих мест

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21:15, 26 июля 2024 года
В Орловской области создадут еще 330 рабочих местВ современное производство металлоконструкций вложат 400 миллионов рублей.
Фото: архив
В Орловской области появится новое производство, которое создаст дополнительные рабочие места. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.
На одном из предприятий Орла закупят новое технологическое оборудование на сумму около 400 миллионов рублей. По словам губернатора, речь идет о современном производстве металлоконструкций.
- Это инвестиции и ещё 330 новых рабочих мест, - отметил глава региона.
Сергей Мерцалов