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17:00, 27 июля 2024 года В Хотынецкой школе продолжаются работы по капитальному ремонту На обновление здания выделили 120 миллионов рублей.







Хотынецкую школу можно назвать одним из самых сложных объектов для ремонта в 2024 году на Орловщине. Работы в учреждении идут параллельно с учебным процессом, поскольку школа является крупнейшей в муниципалитете. Знания здесь получают 522 ребенка.



Фактически школу разделили на две части: в одной занимаются дети, в другой работают строители. Они должны завершить ремонт до осенних каникул, а затем поменяются местами. ﻿"Пока дети на каникулах, мы проводим основные громкие и тяжелые демонтажные работы. С 1 сентября здесь начнутся отделочные работы, малярные, не шумные, не пыльные и не грязные", - рассказал директор подрядной организации Олег Калюжин. Всего на капитальный ремонт здания 1979 года постройки было выделено 120 миллионов рублей. К работам строители приступили в начале апреля.





Антон Киселёв



