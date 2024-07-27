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21:00, 26 июля 2024 года В орловской глубинке появился еще один ФАП Он построен благодаря нацпроекту "Здравоохранение".







В деревне Одинок, расположенной в Новосильском районе, уже несколько месяцев работает новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его построили благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Местные жители долго ждали этого события. Новый ФАП рассчитан на обслуживание почти 270 пациентов. Здесь можно сделать не только прививки и уколы, но и получить первую медицинскую помощь, в том числе на дому. Однако есть один недостаток: территория вокруг медпункта пока не благоустроена. На данный момент в Новосильском районе функционирует восемь ФАПов, из которых два - модульные. В ближайшем будущем планируется построить еще один модульный медицинский пункт в селе Вяжи.





Елена Литинская



