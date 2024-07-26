В Орловской области открыли памятный знак железнодорожникам

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20:00, 26 июля 2024 года
В Орловской области открыли памятный знак железнодорожникамЭти люди своим самоотверженным трудом приближали Великую Победу.
На железнодорожной станции Верховье открыли памятный знак в честь тех, кто своим трудом приближал Великую Победу. Почтить память машинистов, кочегаров и рельсоукладчиков пришли ветераны труда, дети фронтовиков и молодежь.
В годы войны Верховье было небольшим, но очень важным железнодорожным узлом, обеспечивающим движение составов. В 1942 году немцы разбомбили станцию, паровозное депо и все постройки. Но уже в начале 1943 года появился новый участок протяженностью всего 1500 метров. Он связал Елецкую и Ливенскую ветки. За короткое время по этому пути перевезли 500 тысяч тонн военного груза.
Памятный знак, открытый 26 июля в Верховье, посвящен в том числе и тем безымянным строителям, которые участвовали в прокладке новой железной дороги.
Эва Стасюлевич