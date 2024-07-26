В Орловской области открыли памятный знак железнодорожникам

Эти люди своим самоотверженным трудом приближали Великую Победу.

В годы войны Верховье было небольшим, но очень важным железнодорожным узлом, обеспечивающим движение составов. В 1942 году немцы разбомбили станцию, паровозное депо и все постройки. Но уже в начале 1943 года появился новый участок протяженностью всего 1500 метров. Он связал Елецкую и Ливенскую ветки. За короткое время по этому пути перевезли 500 тысяч тонн военного груза.

Памятный знак, открытый 26 июля в Верховье, посвящен в том числе и тем безымянным строителям, которые участвовали в прокладке новой железной дороги.