Сотрудники Росгвардии помолились в Богоявленском соборе Орла
Церковь вспоминает святого равноапостольного великого князя Владимира.
Фото: Орловская митрополия
В Богоявленский собор Орла пришли сотрудники Росгвардии, чтобы помолиться накануне празднования Дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Крестителя Руси церковь вспоминает 28 июля. А для росгвардейцев князь Владимир - это небесный покровитель и заступник.
Как сообщилиинформационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, вместе с силовиками в молитве участвовал митрополит Орловский и Болховский Тихон. После молебна каждый из участников получил в подарок небольшой образ святого князя.